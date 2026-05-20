उत्तराखंड: बिजली के तार से टकराया हेलिकॉप्टर, दिल्ली के परिवार की बाल-बाल बची जान

पायलट अनूपमा चौधरी सहित 7 लोग सुरक्षित

खुशकिस्मती से, हेलिकॉप्टर पास के एक खेत में सुरक्षित उतर गया और उसमें सवार सभी 7 लोग, जिनमें पायलट अनूपमा चौधरी भी शामिल थीं, बिना किसी चोट के बच निकले।

स्थानीय अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए। इस घटना के बाद, स्थानीय कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश उनियाल ने चिंता जताई कि यह हादसा खेतों में काम कर रहे लोगों की जान भी ले सकता था। उन्होंने चार धाम यात्रा सीजन में उड़ान भरने वाले हेलिकॉप्टरों की सुरक्षा जांच को और कड़ा करने की मांग की है। वहीं, अब अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।