केरल में मानसून का तांडव: एक की मौत, जनजीवन ठप

IMD अलर्ट के बाद स्कूल बंद

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि यहां अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, 6 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, कुछ जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही, पहाड़ी रास्तों पर ट्रेकिंग, खनन और रात में यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है।