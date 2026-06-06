केरल में मानसून का तांडव: एक की मौत, जनजीवन ठप
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केरल में शनिवार सुबह तक जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के कारण सड़कें पानी से भर गईं, कई पेड़ गिर गए और संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ। इसी दौरान थ्रिसूर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 29 साल का एक युवक जब सो रहा था, तभी एक पेड़ उसकी शेड पर आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के एक अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि की है।
IMD अलर्ट के बाद स्कूल बंद
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि यहां अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, 6 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, कुछ जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही, पहाड़ी रास्तों पर ट्रेकिंग, खनन और रात में यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है।