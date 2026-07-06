मुंबई में भारी बारिश ने धीमी की ट्रेनों की रफ्तार, सेंट्रल लाइन पर बंद हुआ संचालन
मुंबई में सोमवार को हुई जोरदार बारिश ने लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी। सेंट्रल लाइन पर तो हालात इतने बिगड़ गए कि कांजुरमार्ग और भांडुप के बीच धीमी गति से चलने वाली ट्रेनें प्लास्टिक के मलबे से ओवरहेड तारों के जाम होने के बाद पूरी तरह थम गईं। वहीं, पश्चिमी रेलवे पर भी मुंबई सेंट्रल-वापी जैसी कई अहम ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं या वे तय समय से देरी से चलीं।
भारी बारिश से पटरियां पानी में डूबीं
तेज बारिश के कारण सफाले, वसई रोड और नालासोपारा जैसे इलाकों में रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। इसके चलते सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों से आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को या तो बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा या फिर उन्हें दूसरे रास्तों से भेजा गया। यदि आप यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस ज़रूर जांच लें।
विक्रोली में मुंबई की सबसे ज्यादा 248.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज
पिछले 24 घंटों में विक्रोली में 248.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो मुंबई में सबसे ज्यादा रही। नवी मुंबई में बाढ़ से जूझ रहे लोग मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 022-27567060 और 022-27567061 या फिर टोल-फ्री 1800-222309 और 1800-222310 पर संपर्क कर सकते हैं।