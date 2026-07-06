मुंबई में भारी बारिश ने धीमी की ट्रेनों की रफ्तार, सेंट्रल लाइन पर बंद हुआ संचालन देश Jul 06, 2026

मुंबई में सोमवार को हुई जोरदार बारिश ने लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी। सेंट्रल लाइन पर तो हालात इतने बिगड़ गए कि कांजुरमार्ग और भांडुप के बीच धीमी गति से चलने वाली ट्रेनें प्लास्टिक के मलबे से ओवरहेड तारों के जाम होने के बाद पूरी तरह थम गईं। वहीं, पश्चिमी रेलवे पर भी मुंबई सेंट्रल-वापी जैसी कई अहम ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं या वे तय समय से देरी से चलीं।