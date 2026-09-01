कोलकाता में भारी बारिश ने थामी शहर की रफ्तार, ट्रैफिक जाम से बढ़ी परेशानी

कोलकाता और आसपास के जिलों में मंगलवार सुबह भारी बारिश हुई, जिसके चलते गंगा से सटे पश्चिम बंगाल पर बना एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। खासकर दफ्तर जाने के समय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्कूलों में भी कामकाज बाधित हुआ। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कलाइकुंडा में पिछले 24 घंटों के दौरान 51 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पानागढ़, कैनिंग, बैरकपुर, सॉल्ट लेक और कोलकाता शहर में भी अच्छी बरसात हुई।