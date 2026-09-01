कोलकाता में भारी बारिश ने थामी शहर की रफ्तार, ट्रैफिक जाम से बढ़ी परेशानी

कोलकाता में भारी बारिश ने थामी शहर की रफ्तार, ट्रैफिक जाम से बढ़ी परेशानी
कोलकाता और आसपास के जिलों में मंगलवार सुबह भारी बारिश हुई, जिसके चलते गंगा से सटे पश्चिम बंगाल पर बना एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। खासकर दफ्तर जाने के समय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्कूलों में भी कामकाज बाधित हुआ। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कलाइकुंडा में पिछले 24 घंटों के दौरान 51 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पानागढ़, कैनिंग, बैरकपुर, सॉल्ट लेक और कोलकाता शहर में भी अच्छी बरसात हुई।
गंगा से सटे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान
IMD ने बताया है कि कम दबाव का यह सिस्टम 31 अगस्त से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों में बना हुआ है। इसका मतलब है कि गंगा से सटे पश्चिम बंगाल में बुधवार सुबह तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं, उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जैसे पहाड़ी इलाकों में 4 सितंबर तक तेज बारिश होने का अनुमान है।