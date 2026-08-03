केरलम में बारिश का कहर: अचानक बाढ़, भूस्खलन से जनजीवन ठप; मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक

केरलम में 2 अगस्त से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरे राज्य में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को पूरे राज्य के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है।

इसके अलावा, दक्षिण और मध्य केरल के लिए भी एक अलग चेतावनी दी गई है, जिसमें रविवार की आधी रात से सोमवार सुबह तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है। त्रिशूर और इडुक्की जैसे 12 इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन सुबह 10 बजे एक आपातकालीन ऑनलाइन बैठक करेंगे, ताकि राहत कार्यों की योजना बनाई जा सके।