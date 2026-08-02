हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर, 102 सड़कें बंद

भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हिमाचल प्रदेश बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शनिवार तक यहां 102 सड़कें बंद हो गई हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 7 अगस्त तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। सिर्फ सड़कें ही नहीं, इस खराब मौसम ने कई जगहों पर पानी की आपूर्ति व्यवस्था और बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी ठप कर दिया है।