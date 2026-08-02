हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर, 102 सड़कें बंद
भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हिमाचल प्रदेश बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शनिवार तक यहां 102 सड़कें बंद हो गई हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 7 अगस्त तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। सिर्फ सड़कें ही नहीं, इस खराब मौसम ने कई जगहों पर पानी की आपूर्ति व्यवस्था और बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी ठप कर दिया है।
मंडी में सबसे ज्यादा 43 सड़कें बंद
मंडी जिला इस तबाही से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अकेले 43 सड़कें बंद पड़ी हैं। कुल्लू और शिमला में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां क्रमशः 33 और 11 सड़कें बंद हैं। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और ऊना जैसे अन्य जिलों में भी इसका असर देखा गया है। राहत और मरम्मत टीमें स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने में जुटी हुई हैं।
हिमाचल में जुलाई की सामान्य से 8 प्रतिशत ज्यादा हुई बारिश
जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 8 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान कुल 275.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य औसत 255.9 मिलीमीटर रहता है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश पंडोह में हुई, जहां 45 मिलीमीटर पानी बरसा। मौसम के इस मिजाज के बीच तापमान में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। भरमौर में रातें 10 डिग्री सेल्सियस जितनी ठंडी रहीं, वहीं ऊना में दिन 32.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहे।