उत्तर प्रदेश में आफत की बारिश: 56 लोगों की मौत, 1021 घर तबाह
उत्तर प्रदेश को हाल ही में बेहद भारी बारिश का सामना करना पड़ा है। पिछले सिर्फ 3 दिनों में इस बारिश से 56 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 46 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 1,021 घर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूरे राज्य में सड़कें और खेत पानी में डूब गए हैं। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस मौसम में जितनी बारिश होती है, यह उससे कहीं ज्यादा है।
सीतापुर सबसे ज्यादा प्रभावित
मौतों के मामले में सीतापुर सबसे ऊपर है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, बहराइच और बलरामपुर जैसे जिलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो बांदा में 227.6 मिलीमीटर और फतेहगढ़ में 224 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। ऐसे में प्रशासन राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ नुकसान का आकलन करने में भी जुटा हुआ है।