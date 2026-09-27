उत्तर प्रदेश में आफत की बारिश: 56 लोगों की मौत, 1021 घर तबाह

मौतों के मामले में सीतापुर सबसे ऊपर है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, बहराइच और बलरामपुर जैसे जिलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो बांदा में 227.6 मिलीमीटर और फतेहगढ़ में 224 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। ऐसे में प्रशासन राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ नुकसान का आकलन करने में भी जुटा हुआ है।