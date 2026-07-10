बंगाल में मानसून का कहर: कोलकाता अलर्ट, दार्जिलिंग में भूस्खलन का खतरा
बंगाल की खाड़ी में बने एक मौसमी सिस्टम के कारण दक्षिण बंगाल, जिसमें कोलकाता भी शामिल है, वहां भारी मानसून बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि यह बारिश पूरे सप्ताहांत तक जारी रहेगी, जिसकी वजह से कोलकाता और उसके आस-पास के जिलों में पानी भर सकता है। वहीं, उत्तर की बात करें तो दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की आशंका के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बंदरगाहों ने मछुआरों को दी चेतावनी
पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में समुद्र का हाल बुरा बना हुआ है, जहां 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में, बंदरगाहों ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, कई जगहों पर गरज के साथ तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है।
हालांकि, मंगलवार से सबसे भारी बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश अगले हफ्ते तक लगातार जारी रहने की उम्मीद है। इसलिए, इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम से जुड़े अपडेट्स पर ध्यान देना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।