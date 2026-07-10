बंगाल में मानसून का कहर: कोलकाता अलर्ट, दार्जिलिंग में भूस्खलन का खतरा

बंदरगाहों ने मछुआरों को दी चेतावनी

पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में समुद्र का हाल बुरा बना हुआ है, जहां 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में, बंदरगाहों ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, कई जगहों पर गरज के साथ तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है।

हालांकि, मंगलवार से सबसे भारी बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश अगले हफ्ते तक लगातार जारी रहने की उम्मीद है। इसलिए, इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम से जुड़े अपडेट्स पर ध्यान देना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।