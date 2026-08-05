दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश, घंटों जाम में फंसे रहे लोग

दिल्ली में बुधवार सुबह से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के कारण सड़कें पानी से लबालब भर गईं और शहर के कई इलाकों में भयंकर जाम लग गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही गरज-चमक के साथ बारिश के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखे थे। सफदरजंग और लोधी रोड जैसे इलाकों में तो महज 3 घंटों में ही 15 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।