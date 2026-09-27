उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का कहर: 10 की मौत, 17 घायल
देश
शनिवार को उत्तर प्रदेश में हुई तेज और भारी बारिश ने 10 लोगों की जान ले ली और 17 लोगों को घायल कर दिया। 63 जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
जगह-जगह सड़कें पानी से लबालब भर गईं, बुनियादी ढांचा भी क्षतिग्रस्त हुआ। शहर हों या गांव, हर जगह लोग इस परेशानी से जूझते नजर आए।
सरकार ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की
लखनऊ में भी तेज बारिश हुई और कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। इसी के चलते, जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, वहां स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा करने से बचें। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में पहुंच गए हैं और अधिकारी मौजूदा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।