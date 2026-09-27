उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का कहर: 10 की मौत, 17 घायल

लखनऊ में भी तेज बारिश हुई और कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। इसी के चलते, जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, वहां स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा करने से बचें। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में पहुंच गए हैं और अधिकारी मौजूदा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।