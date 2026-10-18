चेन्नई में बारिश का तांडव, बाढ़ का मंडराया खतरा; NDRF ने संभाला मोर्चा
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चेन्नई में शनिवार शाम से ही भारी बारिश हो रही है, जिसने एक बार फिर बाढ़ की आशंका बढ़ा दी है। स्थानीय टीमें बारिश के पानी को निकालने का काम तेजी से कर रही हैं।
हालांकि, आगे और बारिश होने की संभावना को देखते हुए, NDRF ने अधिकारियों के साथ बचाव और राहत कार्यों पर बातचीत की है।
मंत्री अर्जुन ने रॉयपुरम का दौरा किया, NDRF ने समन्वय किया
तमिलनाडु के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन ने रॉयपुरम जोन के ब्रॉडवे कुरालगाम जंक्शन पर पानी निकालने के कामों का जायजा लिया।
इस दौरान उनके साथ जीसीसी कमिश्नर डॉ. जीएस समीरन जैसे कई अधिकारी भी मौजूद थे।
NDRF की टीमों ने भी शहर के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। इसका मकसद राहत योजनाओं को सही तरीके से लागू करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बारिश शनिवार शाम से लगातार हो रही है और मौसम विभाग ने बताया है कि इस हफ्ते भी और बारिश होने की उम्मीद है।