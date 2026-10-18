चेन्नई में बारिश का तांडव, बाढ़ का मंडराया खतरा; NDRF ने संभाला मोर्चा

तमिलनाडु के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन ने रॉयपुरम जोन के ब्रॉडवे कुरालगाम जंक्शन पर पानी निकालने के कामों का जायजा लिया।

इस दौरान उनके साथ जीसीसी कमिश्नर डॉ. जीएस समीरन जैसे कई अधिकारी भी मौजूद थे।

NDRF की टीमों ने भी शहर के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। इसका मकसद राहत योजनाओं को सही तरीके से लागू करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बारिश शनिवार शाम से लगातार हो रही है और मौसम विभाग ने बताया है कि इस हफ्ते भी और बारिश होने की उम्मीद है।