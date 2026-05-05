बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बारिश से हाहाकार: रातभर टैक्सी को तरसे यात्री, घंटों इंतजार

यात्रियों के पास बहुत कम विकल्प बचे

टैक्सी की इस कमी ने यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी, खासकर उन लोगों की जो देर रात ऐप-आधारित टैक्सियों पर निर्भर रहते हैं। एक यात्री ने बताया कि यह स्थिति काफी तनावपूर्ण थी, क्योंकि एक सवारी के लिए उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा। रात भर एयरपोर्ट पर यही अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया कि खराब मौसम में बेंगलुरु को अंतिम छोर तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए और ज्यादा भरोसेमंद परिवहन साधनों की कितनी जरूरत है।