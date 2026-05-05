बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बारिश से हाहाकार: रातभर टैक्सी को तरसे यात्री, घंटों इंतजार
बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIA) पर रविवार रात भारी बारिश हुई और जगह-जगह पानी भर गया। इसी वजह से एयरपोर्ट पर टैक्सियों की भारी कमी हो गई। बारिश और जलभराव के चलते कई ड्राइवरों ने एयरपोर्ट से सवारी लेने से मना कर दिया, जिससे यात्रियों को बहुत दिक्कतें हुईं।
रास्तों पर लगे ट्रैफिक जाम और पानी से भरी सड़कों को देखते हुए कुछ ड्राइवरों ने तो ओला और उबर जैसे ऐप से लॉग ऑफ ही कर दिया। इससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।
यात्रियों के पास बहुत कम विकल्प बचे
टैक्सी की इस कमी ने यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी, खासकर उन लोगों की जो देर रात ऐप-आधारित टैक्सियों पर निर्भर रहते हैं। एक यात्री ने बताया कि यह स्थिति काफी तनावपूर्ण थी, क्योंकि एक सवारी के लिए उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा। रात भर एयरपोर्ट पर यही अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया कि खराब मौसम में बेंगलुरु को अंतिम छोर तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए और ज्यादा भरोसेमंद परिवहन साधनों की कितनी जरूरत है।