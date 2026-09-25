विशाखापट्टनम में भारी बारिश के चलते 12 किलोमीटर सड़कें तबाह, बाढ़ की भीषण चेतावनी

विशाखापट्टनम शहर इस हफ्ते भारी बारिश और तेज हवाओं की चपेट में है। जगह-जगह पेड़ गिरे पड़े हैं और कई सड़कें भी टूट गई हैं, जिन्हें ठीक करने में प्रशासन जुटा है। राहत टीमों ने अभी तक ज्यादातर मलबा हटा लिया है, फिर भी करीब 12 किलोमीटर सड़कें अब भी खराब पड़ी हैं। 23 सितंबर से शुरू हुई यह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे यहां के लोगों को रोजमर्रा के काम करने में काफी परेशानी हो रही है।