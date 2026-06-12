दिल्ली-NCR में चली तेज हवाएं और हुई बारिश, गर्मी और प्रदूषण से मिली राहत

दिल्ली में 22.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज

इस तूफान के कारण न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस समय के औसत तापमान से करीब 5 डिग्री कम है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे पिछले दिन के 39 डिग्री के मुकाबले काफी राहत मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह रही कि रात भर हुई बारिश ने हवा को साफ कर दिया। इससे दिल्ली का AQI 93 पर आ गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। एक दिन पहले तक यह 'मध्यम' श्रेणी में था। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सप्ताहांत तक हल्की बारिश और हवा चलती रहने की संभावना है।