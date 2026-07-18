IMD ने हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया 5 दिन का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश होने की आशंका है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक स्कूल बंद किए जा सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 19 से 22 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 23 जुलाई को भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यह चेतावनी कांगड़ा और चंबा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जारी की गई है। अकेले जोत इलाके में ही शुक्रवार शाम से अब तक 109 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
तूफान के बीच अधिकारियों ने दी सावधानी बरतने की सलाह
आंधी-तूफान और बिजली गिरने से राज्य में हालात और बिगड़ रहे हैं। इससे भूस्खलन, अचानक बाढ़ और जलभराव का खतरा काफी बढ़ गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी कि 2023 से मॉनसून की आपदाएं एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। स्थानीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में हालात को देखते हुए ही स्कूल खोलने या बंद रखने का फैसला करेंगे। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि वे जारी अलर्ट्स पर गौर करें और किसी भी जोखिम भरे इलाके में न जाएं।