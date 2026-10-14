मुंबई-ठाणे में IMD का 'यलो अलर्ट', क्या आ रही है हीटवेव?

मुंबई और ठाणे में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग (IMD) ने यहां के लिए गर्म और उमस भरे मौसम को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

दिन के समय अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, वहीं रात में भी पारा लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। ऐसे में हीटवेव की संभावना बनी हुई है।