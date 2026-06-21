IMD ने तेलंगाना के लिए जारी की बारिश और लू की चेतावनी

सभी 33 जिलों में आंधी-तूफान का पूर्वानुमान

राज्य के सभी 33 जिलों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान आने की आशंका है। अगर राजधानी हैदराबाद की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान यहां आसमान बादलों से घिरा रहेगा। शहर में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड सकती हें। दिन के समय तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।