दिल्ली: संजय झील में हज़ारों मछलियों की मौत का जिम्मेदार कौन?

DDA ने दिल्ली जल बोर्ड पर मढ़ा दोष

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने इस पूरे मामले के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को जिम्मेदार ठहराया है। DDA के मुताबिक, जल बोर्ड की पाइपलाइन की मरम्मत के कारण झील का जलस्तर कम हो गया है। पर्यावरण रिपोर्ट बताती हैं कि सीवेज का प्रदूषण इस झील की एक पुरानी समस्या है, जो कई सालों से बनी हुई है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्मी बढ़ने से ये समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। अधिक गर्मी से प्रदूषक एक जगह जमा हो जाते हैं और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाल ही में दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, जहां बड़ी संख्या में मछलियां मरी हैं। यह घटना शहर की झीलों में पानी के बेहतर प्रबंधन और प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण की जरूरत को दिखाती एक बड़ी चेतावनी है।