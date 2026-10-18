मुंबई में गर्मी-उमस से राहत नहीं, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट
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मुंबई के लोगों को रविवार (18 अक्टूबर) को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि शहर में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं, शहर की हवा की गुणवत्ता (AQI) 130 दर्ज की गई है, जो मध्यम स्तर की मानी जाती है, यानी बहुत खराब नहीं है।
रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट
मुंबई जहां गर्मी से परेशान है, वहीं रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज हवाओं और बारिश होने की आशंका जताई गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम में अचानक हो रहे बदलाव से सतर्क रहें। हालांकि मुंबईकरों को गर्म और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपनी पानी की बोतल पास रखें और सनस्क्रीन लगाना न भूलें।