TCS मामला: निदा खान की अग्रिम जमानत पर सबकी निगाहें, पुलिस 'फरार' बता रही, परिवार ने किया चौंकाने वाला खुलासा!
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TCS नासिक में एक धार्मिक बदलाव और यौन उत्पीड़न के मामले में जिन आठ लोगों पर आरोप लगे हैं, उनमें से निदा खान भी एक हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। एक तरफ पुलिस का कहना है कि निदा खान फरार हैं, वहीं उनके परिवार का दावा है कि वे कहीं छिपी नहीं हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।
TCS ने सभी 8 आरोपियों को निलंबित कर दिया
TCS ने निदा खान सहित सभी आठ आरोपियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस अभी भी निदा खान की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने उनके पति से पूछताछ की है और उनके फोन को ट्रैक करने की कोशिश भी की, लेकिन डिवाइस बंद होने के कारण उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। इस बीच, निदा खान की कानूनी टीम का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। टीम ने अदालत को यह भी बताया है कि निदा खान अभी गर्भवती हैं। इन सभी बातों पर अदालत सुनवाई के दौरान विचार करेगी।