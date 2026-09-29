तमिलनाडु: दो गुटों का झगड़ा रोकने की कोशिश कर रही महिला पुलिसकर्मी की मौत

यह घटना परमकुडी के सरकारी जनरल अस्पताल की है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार देर रात मारपीट में घायल हुए कुछ युवक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान अस्पताल परिसर में दोनों गुटों के लोग एक बार फिर से आपस में भिड़ गए और उनके बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई।

अस्पताल में हंगामा बढ़ता देख ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल कन्नकी ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें कथित तौर पर धक्का दिया गया और गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट आई।



घटना के तुरंत बाद आरोपी करुप्पू राजा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा कर घटना की जानकारी ली है। उन्होंने करुप्पू राजा को जल्द से जल्द ढूंढने और गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि पुलिसकर्मी शांति बनाए रखने के लिए हर दिन किस तरह के जोखिमों का सामना करते हैं, यहां तक कि अस्पताल जैसी जगहों पर भी।