HDFC बैंक के 2 शीर्ष अधिकारियों पर संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप है

HDFC बैंक में घमासान, 2 शीर्ष अधिकारियों पर गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप

लेखन आबिद खान 03:14 pm Oct 21, 202603:14 pm

क्या है खबर?

बाजार मूल्य के हिसाब से देश का सबसे बड़ा HDFC बैंक फिर विवादों में है। आरोप है कि बैंक के 2 शीर्ष अधिकारियों ने गोपनीय व्यावसायिक रणनीतियों और बाजार के लिए संभावित रूप से संवेदनशील जानकारी को लीक किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच में इसके सबूत मिले हैं। नाम न छापने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि ये अधिकारी बैंक के प्रमुख व्यवसायों और कामों की देखरेख करते हैं।