अरुणाचल प्रदेश सीमा असम राइफल्स के हवलदार पर घात लगाकर हत्या
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अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मंगलवार सुबह हुए एक दर्दनाक हमले में असम राइफल्स के 42 वर्षीय हवलदार जनाखोकाई कुकी शहीद हो गए। यह हमला भारत-म्यांमार सीमा के बेहद करीब नामपोंग नाला के पास हुआ। अधिकारियों को शक है कि इस हमले के पीछे NSCN-K-YA नाम के नागा विद्रोही गुट का हाथ है, जो इस सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है।
सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया
इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिए। इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह घटना बताती है कि इस संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में शांति बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है। अब पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट को और बढ़ा दिया गया है।