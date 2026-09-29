अरुणाचल प्रदेश सीमा असम राइफल्स के हवलदार पर घात लगाकर हत्या

अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मंगलवार सुबह हुए एक दर्दनाक हमले में असम राइफल्स के 42 वर्षीय हवलदार जनाखोकाई कुकी शहीद हो गए। यह हमला भारत-म्यांमार सीमा के बेहद करीब नामपोंग नाला के पास हुआ। अधिकारियों को शक है कि इस हमले के पीछे NSCN-K-YA नाम के नागा विद्रोही गुट का हाथ है, जो इस सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है।