दिल्ली होटल आगजनी: निजी हाथों में फायर सेफ्टी सौंपने पर बवाल देश Jun 05, 2026

दिल्ली के हौज रानी के एक गेस्ट हाउस में लगी दुखद आग में 21 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद दिल्ली की नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर भारी विरोध हो रहा है। इस प्रस्तावित नीति के तहत, सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने का काम दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) से लेकर निजी ऑडिटरों को सौंपा जाएगा। DFS की भूमिका केवल कुछ चुनिंदा जगहों पर आकस्मिक जांच तक सीमित रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे काम जल्दी होगा, लेकिन विशेषज्ञों को डर है कि इससे जवाबदेही कमजोर पड़ जाएगी। यह चिंता तब और गहरा गई है, जब पिछले 5 महीनों में दिल्ली में आग लगने से 89 लोगों की मौत हो चुकी है।