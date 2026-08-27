शामली के अंकित बालियान ने हत्या से एक घंटे पहले जारी किया था अपना नया गाना

कौन है शामली का हरियाणवी गायक अंकित बालियान, जिसे जिम के बाहर मारी गई 18 गोलियां?

लेखन गजेंद्र 12:22 pm Aug 27, 202612:22 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणावी गायक अंकित बालियान (32) की बुधवार शाम को जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बालियान जैसे ही जिम से बाहर निकले, वहां घात लगाए बैठे बाइक सवार 4 हमलावरों ने ताबड़तोड़ 18 राउंड गोलीबारी की। बालियान को 5 गोली लगी और मौके पर मौत हो गई। हत्या से महज एक घंटे पहले बालियान ने अपना नया गाना जारी किया था। कौन हैं बालियान और उनकी हत्या क्यों हुई? आइए, जानते हैं।