कौन है शामली का हरियाणवी गायक अंकित बालियान, जिसे जिम के बाहर मारी गई 18 गोलियां?
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणावी गायक अंकित बालियान (32) की बुधवार शाम को जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बालियान जैसे ही जिम से बाहर निकले, वहां घात लगाए बैठे बाइक सवार 4 हमलावरों ने ताबड़तोड़ 18 राउंड गोलीबारी की। बालियान को 5 गोली लगी और मौके पर मौत हो गई। हत्या से महज एक घंटे पहले बालियान ने अपना नया गाना जारी किया था। कौन हैं बालियान और उनकी हत्या क्यों हुई? आइए, जानते हैं।
पहचान
अंकित बालियान कौन थे?
अंकित बलियान शामली जिले के बंटीखेड़ा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने दिल्ली से शारीरिक शिक्षा में स्नातक किया है। उनकी खेल और संगीत में रुचि थी।
बालियान अपने गाने खुद लिखते और गाते थे और उनमें अभिनय भी करते थे। उन्होंने अपने गानों को संगीत भी दिया, जिसने हरियाणवी गानों में अलग पहचान बनाई।
उनके काम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की संस्कृति और ग्रामीण जीवनशैली की झलक मिलती थी। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने फॉलोवर खड़े किए।
परिवार
4 साल पहले किया था प्रेम विवाह, पत्नी शिक्षक
स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, बालियान 4 भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थे। उनके पिता सत्यवीर भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और 20 बीघा जमीन पर खेती करते हैं।
अंकित बालियान की 2 बड़ी बहनें विवाहित हैं और छोटा भाई कपिल है। वह परास्नातक कर रहा है। अंकित ने 4 साल पहले ज्योति से प्रेम विवाह किया था।
वह दिल्ली के खजूरी खास में रहती हैं और शिक्षिका हैं। अंकित काम के सिलसिले में दिल्ली में पत्नी के साथ रहते थे।
करिअर
कबड्डी से जिम, फिर संगीत
बालियान स्कूल से खेलकूद में रुचि रखते थे, लेकिन बाद में संगीत प्रेमी हो गए।
उनके भाई कपिल ने बताया कि वह 2013-14 तक प्रदेश स्तर पर कबड्डी खेलते थे और दिल्ली-भोपाल समेत कई जगह प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था।
खेल के दौरान पैर में फ्रैक्चर होने से उनको कबड्डी छोड़नी पड़ी।
इसके बाद, उन्होंने जिम जाना शुरू किया और 2022 से धीरे-धीरे हरियाणवी संगीत में रम गए।
रोहतक-सोनीपत सहित कई शहरों में रहकर हरियाणवी संगीत पर काम किया।
कमाई
कितने चर्चित थे बालियान?
बलियान को 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' गाने से विशेष पहचान मिली। यह गाना उनके नाम से जुड़ गया और हरियाणवी संगीत प्रेमियों के बीच उन्हें लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली।
इसके बाद, उन्होंने 'एक खटोला जेल के भीतर' और 'जाट जाटनी' जैसे गानों पर भी काम किया। उन्होंने हरियाणा के कई मशहूर कलाकारों के साथ काम किया।
उनके यूट्यूब पर 3.5 लाख, इंस्टाग्राम पर 4.2 लाख और फेसबुक पर 1.36 लाख फॉलोअर्स थे।
विवाद
क्यों हुई बालियान की हत्या?
बालियान की हत्या के पीछे अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनको जिम के अंदर एक फोन आया था, जिस पर उनकी तीखी बहस हुई थी। इसके बाद उनकी हत्या हो गई।
बालियान जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे, जिसमें राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है।
एक महीने पहले उन्होंने हरियाणा के कुछ लोगों पर रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया था।
हत्या
गोगी गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी
पुलिस की जांच के बीच हरियाणा के गोगी गैंग ने बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने इंस्टाग्राम पर अपना नाम 'भोलू सहापुरिया' बताया, जो सोनीपत का है।
उसने इंस्टा पर लिखा, " अंकित हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था और उनका साथ देता था। इसने हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पे गाना बनाया था। इसका अंजाम इसे मिल गया। जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा, उसका यही अंजाम होगा। अभी शुरूआत है, सबका नंबर आयेगा।"
गाना
हत्या से एक घंटे पहले जारी किया नया गाना
बालियान अपने गानों में देसी और दबंग अंदाज के साथ दिखते थे। उनके कई गानों में बंदूक, गैंगवार, जेल, अपराध, दबंगई जैसे विषय आते थे। उनकी सबसे बड़ी हिट भी इसी हिंसक थीम से जुड़ी थी।
बलियान ने हत्या से एक घंटे पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने, "मर्डर मार दे सड़क के ऊपर" गाना जारी करने की सूचना दी थी।
वह सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते थे।
ट्विटर पोस्ट
हत्या से पहले साझा किया था ये वीडियो
हत्या से 2 घंटे पहले अंकित बालियान ने गाते हुए शेयर किया था वीडियो— NSC9 News (@nsc9news) August 27, 2026
उत्तर प्रदेश के शामली में कल हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी...#NepalFlood #TibetFlood #FlashFlood #NaturalDisaster #FloodDevastation #BreakingNews #ViralVideo pic.twitter.com/fM74zj3sgt
ट्विटर पोस्ट
हत्या की जिम्मेदारी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल
"ये जो आज अंकित बालायन का शामली में मर्डर हुआ है इसकी पूरण जीमेवारी में भोलू शाहपुरिया लेता हूं. ये हमारे दुश्मनों का साथ देता था. हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पे इसने गाना बनाया था और हमारे दुश्मनों का अपराधिक कामों में हाथ देता था. इसका अंजाम इसे मिल गया"— Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) August 27, 2026
शामली में हुए… pic.twitter.com/Az3hxr5u8c