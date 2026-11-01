हरियाणा का स्थापना दिवस: प्रधानमंत्री मोदी, शाह और राहुल ने सराही शौर्य-समृद्धि की कहानी
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हरियाणा ने अपने गठन के 60 साल पूरे कर लिए हैं, और इस खास मौके पर देश के बड़े नेताओं ने राज्य को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी शुभकामनाएं साझा करते हुए राज्य की बहादुरी, समृद्ध लोक परंपराओं और खेलों तथा कृषि में मिली शानदार सफलताओं की सराहना की।
अमित शाह और राहुल गांधी ने दीं हरियाणा को शुभकामनाएं
गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को शौर्य और समृद्धि की भूमि बताया। उन्होंने देश की सुरक्षा और कृषि में राज्य के अहम योगदान को भी रेखांकित किया।
राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं भेजीं और कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही हमारी पहचान है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्थापना दिवस मना रहे सभी राज्यों को बधाई देते हुए एकता और प्रगति का संदेश दिया।