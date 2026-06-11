हरियाणा के सिख तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान सीमा से लौटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा के सिख तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान सीमा से लौटा, वीजा के बावजूद नहीं मिला प्रवेश

लेखन गजेंद्र 10:41 am Jun 11, 202610:41 am

क्या है खबर?

गुरु अर्जन देव के शहीदी गुरुपर्व पर पाकिस्तान के गुरुद्वारे जाना चाह रहे हरियाणा के 94 सिख तीर्थयात्रियों के जत्थे को पाकिस्तान सीमा पर प्रवेश देने से मना कर दिया गया। दैनिक भास्कर के मुताबिक, तीर्थयात्रियों ने वीजा और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे, लेकिन अंतिम समय में भारत सरकार की ओर से अनुमति न मिलने पर उन्हें लौटना पड़ा। हालांकि, दिल्ली और पंजाब के 500 से अधिक सिख तीर्थयात्रियों को अटारी-वाघा सीमा से प्रवेश मिल गया।