हरियाणा: फरीदाबाद में महिला को अगवा किया और चलती कार में गैंगरेप कर फेंका, 2 गिरफ्तार

हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला को लिफ्ट देने के बाद अगवा करने और चलती कार में गैंगरेप कर बाहर फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मूल निवासी के तौर पर हुई है। दोनों वर्तमान में फरीदाबाद में रह रहे थे। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल यादव ने बताया कि अभी उनसे पूछताछ हो रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान के लिए परेड होगी।

जांच पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल वैन बरामद की अपराध शाखा की टीम ने दोनों आरोपियों के साथ मारुति सुजुकी ईको वैन को भी बरामद कर लिया है, जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया कि महिला की हालत गंभीर है और डॉक्टरों ने अभी बयान देने से मना किया है। कोटवाली पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) (वयस्क महिला के साथ सामूहिक बलात्कार), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई है।

घटना क्या है पूरा मामला? पुलिस ने बताया की पीड़ित महिला वैवाहिक कलह के कारण अपने माता-पिता के घर रह रही है। सोमवार शाम को वह सेक्टर-23 स्थित अपनी सहेली के घर गई थी। लौटते समय मेट्रो चौक से कल्याणपुरी चौक तक कोई वाहन न मिलने से उसे देर हो गई। तभी वैन सवार 2 आरोपियों ने मेट्रो चौक पर लड़की को लिफ्ट देने की पेशकश की। आरोपी उसे गंतव्य तक ले जाने के बजाय फरीदाबाद-गुरूग्राम रोड ले गए और कार के अंदर बलात्कार किया।

