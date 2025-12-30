हरियाणा में घने कोहरे की वजह से कई वाहनों की टक्कर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा के दिल्ली-सोनीपत मार्ग पर कोहरे की वजह से दृश्यता घटी, कई वाहनों की टक्कर

लेखन गजेंद्र 01:14 pm Dec 30, 202501:14 pm

क्या है खबर?

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे का कहर जारी है। मंगलवार को जबरदस्त कोहरे की वजह से हरियाणा के सोनीपत जिले में कई वाहनों की टक्कर हो गई। हादसा बहालगढ़ के पास दिल्ली-सोनीपत मार्ग पर हुआ, जहां घने कोहरे से दृश्यता काफी घट गई थी और सड़क पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कम एक से दो से अधिक लोग घायल हुए हैं।