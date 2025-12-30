हरियाणा के दिल्ली-सोनीपत मार्ग पर कोहरे की वजह से दृश्यता घटी, कई वाहनों की टक्कर
क्या है खबर?
दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे का कहर जारी है। मंगलवार को जबरदस्त कोहरे की वजह से हरियाणा के सोनीपत जिले में कई वाहनों की टक्कर हो गई। हादसा बहालगढ़ के पास दिल्ली-सोनीपत मार्ग पर हुआ, जहां घने कोहरे से दृश्यता काफी घट गई थी और सड़क पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कम एक से दो से अधिक लोग घायल हुए हैं।
हादसा
किसी को नहीं आई गंभीर चोट
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क पर धीमे गति से चल रही एक कार को पहले दूसरी कार ने पीछे से टक्कर मारा। इस दौरान एक कार तो चली गई, लेकिन क्षतिग्रस्त कार वहीं खड़ी रही। इसके बाद पीछे से आई एक अन्य कार ने क्षतिग्रस्त कार को टक्कर मार दिया। जिस वाहन में सबसे पहले टक्कर हुई थी, वह जा चुका था। उसकी वजह से अन्य टक्कर हुई थी। हादसे में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ।
चेतावनी
मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने घने कोहरे को देखते हुए दिल्ली समेत कई शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कम दृश्यता को देखते हुए खतरनाक यात्रा स्थितियों के बारे में चेतावनी दी है। कोहरे के कारण दिल्ली में मंगलवार सुबह 118 उड़ानें रद्द की गईं हैं और 16 उड़ानों का मार्ग बदल दिया गया। लगभग 130 उड़ानें विलंबित हुईं हैं। IMD के मुताबिक, 1 जनवरी, 2026 को बहुत दिल्ली-NCR में हल्की बारिश होने की संभावना है।
ट्विटर पोस्ट
हरियाणा में कोहरे की वजह से हादसा
#WATCH बहालगढ़, हरियाणा: दिल्ली-सोनीपत रोड पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे कई यात्री घायल हो गए। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/RSfxCddNzx— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2025