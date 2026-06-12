हरियाणा की जज से 52 लाख रुपये की ठगी: कोर्ट ने पूछा - खुद शिकायत क्यों नहीं की? देश Jun 12, 2026

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा की एक जज नवंबर में टिंडर ऐप पर 'अभिमन्यु वशिष्ठ' नाम के एक शख्स के संपर्क में आईं। उस शख्स ने उन्हें बड़े निवेश पर अच्छे रिटर्न का लालच दिया और इसी चक्कर में जज ने उसे 52 लाख रुपये दे दिए। हैरानी की बात तो ये है कि इस धोखाधड़ी की शिकायत जज ने खुद नहीं की, बल्कि उनकी घरेलू सहायिका ने पुलिस में दर्ज कराई। सहायिका ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उसे डेटिंग ऐप के जरिए ठगा गया है। इस बात से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले की रिपोर्टिंग कैसे हुई।