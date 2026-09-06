हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को तोहफा: 60 साल तक नौकरी पक्की, वेतन में बंपर इजाफा

हरियाणा में नगरपालिकाओं में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब राज्य के 13,093 सफाई कर्मचारियों को 60 साल की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। यह फैसला हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत लिया गया है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब सफाई कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। उनकी मांगों में नौकरी पक्की करना भी शामिल था। इस हड़ताल के चलते कई शहरों में कूड़े के ढेर लग गए थे। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने और उनके जीवन में स्थिरता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।