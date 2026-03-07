हरियाणा के जींद में कारखाने में लगी आग, 4 महिलाओं की मौत और 17 मजदूर झुलसे

घटना सफीदों की भाट कॉलोनी की है। यहां स्थित रंग के कारखाने में करीब 30 मजदूर काम कर रहे थे। तभी अचानक आग लग गई है मिनटों में पूरे परिसर में फैल गई। बताया जा रहा है कि कारखाने के मेन गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था, इसके चलते मजदूर बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ताला तोड़ा और मजदूरों को बाहर निकालने में मदद की।

बयान

कलेक्टर बोले- संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा

जींद के कलेक्टर मोहम्मद इमरान रजा ने कहा, "कुछ घायलों को रोहतक रेफर किया गया है। इनमें 2 पुरुष हैं बाकी सभी महिलाएं हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार मालिक ने जगह को किराये पर दिया हुआ था। पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेने की कार्रवाई में लगी है। ताला लगाने या अवैध संचालन जैसी शिकायतों पर जांच के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने दमकल विभाग को सभी जरूरी संसाधन दिए हैं।"