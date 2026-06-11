हरियाणा के हांसी में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या

हरियाणा: हांसी में जिम संचालक को 5 सेकेंड में मारी 10 गोली, लॉरेंस गिरोह का हाथ

लेखन गजेंद्र 03:08 pm Jun 11, 202603:08 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के हांसी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। गुरुवार को सुबह-सुबह सरेआम एक जिम संचालक को गोली मार दी गई और हमलावर बाइक से फरार हो गए। वारदात को सुबह साढ़े 5 बजे फव्वारा चौक के पास अंजाम दिया गया है। मृतक जिम संचालक की पहचान कपिल रेढ़ू (25) के रूप में हुई है। घटना के समय कपिल जिम के आगे बने रैंप पर रोज की तरह लड़के-लड़कियों को एक्सरसाइज करवा रहे थे, तभी हमलावर ने गोलियां चलाई।