हरियाणा: हांसी में जिम संचालक को 5 सेकेंड में मारी 10 गोली, लॉरेंस गिरोह का हाथ
क्या है खबर?
हरियाणा के हांसी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। गुरुवार को सुबह-सुबह सरेआम एक जिम संचालक को गोली मार दी गई और हमलावर बाइक से फरार हो गए। वारदात को सुबह साढ़े 5 बजे फव्वारा चौक के पास अंजाम दिया गया है। मृतक जिम संचालक की पहचान कपिल रेढ़ू (25) के रूप में हुई है। घटना के समय कपिल जिम के आगे बने रैंप पर रोज की तरह लड़के-लड़कियों को एक्सरसाइज करवा रहे थे, तभी हमलावर ने गोलियां चलाई।
गोलीबारी
5 सेकेंड में मारी 10 गोलियां
घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कपिल सड़क पर खड़े होकर लड़कों और लड़कियों को एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तभी एक बाइक पर सवार होकर 2 लोग पहुंचते हैं, जिसमें चालक हेलमेट पहने होता है और दूसरा व्यक्ति सफेद टोपी लगाए था। उसने बाइक से उतरते ही कपिल को 5 सेकेंड में 10 गोली मारी बाइक पर बैठकर फरार हो गया। गोलीबारी होते ही एक्सरसाइज कर रहे सभी लोग भाग गए।
जांच
कुछ दिन पहले किया था प्रेम विवाह
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और फॉरेंसिक विशेषज्ञ सबूत जुटा रहे हैं। कपिल ने कुछ दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई है। कपिल शांति निकेतन क्षेत्र में रह रहा था। कपिल 3 साल से हांसी में जिम चला रहा है और कुछ दिन पहले ही क्रांतिकारी चौक स्थित चहल मार्केट के पास अपनी रेड जिम को शिफ्ट किया था।
जांच
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली जिम्मेदारी
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने एक ऑडियो जारी कर कहा कि उसने, हार्डी धारीवाल, अरमान चंदू और विक्रम कृडान ने इस हत्या को अंजाम दिया है। बॉक्सर ने बताया कि शेखपुरा-डानीपूर्या में जो गोलीबारी हुई थी, कपिल उसका साजिशकर्ता था। लड़कों का सहयोग करने पर उसे मारा गया है। बॉक्सर ने कहा, "कपिल को सुंदराशी ने 2 बार समझाया था, लेकिन वो गुंडा बन रहा था। जो भी उस गोलीबारी में शामिल था, सभी मारे जाएंगे।"
ट्विटर पोस्ट
वारदात का वीडियो
हरियाणा : हिसार जिले के हांसी में जिम संचालक को इस तरह सरेआम गोली मार दी गई। मौके पर मौत!— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) June 11, 2026
बेखौफ़ अपराधी और भय में लोग pic.twitter.com/GXgy3WcwW6