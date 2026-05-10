हरियाणा बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द, जानें सबसे पहले कैसे देखें देश May 10, 2026

क्या आप अपने बोर्ड के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं? हरियाणा बोर्ड (HBSE) 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे मई के मध्य या जून की शुरुआत में घोषित करने की तैयारी में है। हमेशा की तरह, 12वीं के नतीजे पहले आने की उम्मीद है। कॉपियों की जांच का काम 24 अप्रैल को पूरा हो गया है, इसलिए अब आप जल्द ही अपने नतीजे ऑनलाइन देख पाएंगे।