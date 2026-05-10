हरियाणा बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द, जानें सबसे पहले कैसे देखें
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क्या आप अपने बोर्ड के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं? हरियाणा बोर्ड (HBSE) 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे मई के मध्य या जून की शुरुआत में घोषित करने की तैयारी में है। हमेशा की तरह, 12वीं के नतीजे पहले आने की उम्मीद है। कॉपियों की जांच का काम 24 अप्रैल को पूरा हो गया है, इसलिए अब आप जल्द ही अपने नतीजे ऑनलाइन देख पाएंगे।
ऐसे करें HBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे चेक
सबसे पहले bseh.org.in वेबसाइट पर जाइए। वहां आपको "HBSE 12वीं का रिजल्ट 2026" जैसा एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना रोल नंबर डालें और सबमिट बटन दबा दें। नतीजे दिखने के बाद अपनी मार्कशीट ज़रूर डाउनलोड कर लें और उसे संभाल कर रखें। यह मार्कशीट भविष्य में आपके बहुत काम आएगी।