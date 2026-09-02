हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में सेना की नाव डूबी; 3 को बचाया, 2 जवान लापता
क्या है खबर?
हरियाणा में सैन्य अभ्यास के दौरान एक नाव यमुना नदी में पलट गई, जिसके बाद कई जवान लापता हो गए। हादसा मंगलवार शाम को यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड के पास हुआ। घटना के समय वन पैरा स्पेशल फोर्स के 5 जवान संयुक्त जल कौशल प्रशिक्षण में शामिल थे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 3 जवानों को बचाया जा चुका है, जबकि 2 की तलाश जारी है। रात भर हेलीकॉप्टर से नदी की निगरानी की गई है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभ्यास के दौरान जवानों ने चिनूक हेलीकॉप्टर से यमुना में खड़ी नाव पर छलांग लगाई थी। तभी नाव डगमगाने लगी और डूब गई।
तभी पांचों जवान ऑक्सीजन और लाइफ जैकेट पहनकर नदी में कूद गए। इस दौरान 3 जवान 600 मीटर तक तैरकर यमुना नहर के गेट से बाहर आए गए, लेकिन 2 जवान अभी तक नहीं पहुंचे।
लापता जवानों में महाराष्ट्र के आर्यन पाटिल और जम्मू-कश्मीर के अखनूर निवासी अजय हैं।
जांच
15 किलोमीटर के दायरे में चल रहा खोज अभियान
बताया जा रहा है कि नाव तेज धाराओं में फंसकर बैराज के निचले हिस्से में चली गई है। इस समय बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है।
पश्चिमी कमान के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है
करीब 10 टीम 15 किलोमीटर दायरे में जवानों को खोज रही है।
ट्विटर पोस्ट
घटना के बाद खोज अभियान जारी
हरियाणा-हिमाचल सीमा पर हथिनीकुंड बैराज में मंगलवार को सेना की ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वन पैरा स्पेशल फोर्स के जवान यमुना नदी में बाढ़ बचाव अभ्यास कर रहे थे, तभी उनकी मोटर बोट डेंजर जोन की तरफ बहते हुए तेज करंट में अचानक तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गई और पलट गई। बोट… pic.twitter.com/QsMbJMtWS0— G K Gourav (@GouravGKRepots) September 2, 2026