हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में सेना की नाव डूबी

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में सेना की नाव डूबी; 3 को बचाया, 2 जवान लापता

लेखन गजेंद्र 02:44 pm Sep 02, 202602:44 pm

क्या है खबर?

हरियाणा में सैन्य अभ्यास के दौरान एक नाव यमुना नदी में पलट गई, जिसके बाद कई जवान लापता हो गए। हादसा मंगलवार शाम को यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड के पास हुआ। घटना के समय वन पैरा स्पेशल फोर्स के 5 जवान संयुक्त जल कौशल प्रशिक्षण में शामिल थे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 3 जवानों को बचाया जा चुका है, जबकि 2 की तलाश जारी है। रात भर हेलीकॉप्टर से नदी की निगरानी की गई है।