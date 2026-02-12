हरियाणा: नशे में पुलिसकर्मी ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी, महिला यात्री की कुचलकर मौत

हरियाणा के अंबाला में पुलिसकर्मी की कार से महिला की मौत

लेखन गजेंद्र 12:52 pm Feb 12, 202612:52 pm

हरियाणा के अंबाला जिले में पुलिसकर्मी की कार से टक्कर लगने के बाद एक 25 वर्षीय महिला की कुचलकर मौत हो गई। घटना के समय महिला ई-रिक्शा पर सवार थी। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी थी, जिसके बाद महिला नीचे गिर गई औऱ पुलिसकर्मी उसे कुचलते हुए आगे निकल गया। घटना रात 9 बजे अंबाला छावनी में काली पलटन पुल के पास घटी है। मृतक की पहचान निकिता बजाज के रूप में हुई है।