हरियाणा: नशे में पुलिसकर्मी ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी, महिला यात्री की कुचलकर मौत
लेखन गजेंद्र
Feb 12, 2026
12:52 pm
क्या है खबर?

हरियाणा के अंबाला जिले में पुलिसकर्मी की कार से टक्कर लगने के बाद एक 25 वर्षीय महिला की कुचलकर मौत हो गई। घटना के समय महिला ई-रिक्शा पर सवार थी। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी थी, जिसके बाद महिला नीचे गिर गई औऱ पुलिसकर्मी उसे कुचलते हुए आगे निकल गया। घटना रात 9 बजे अंबाला छावनी में काली पलटन पुल के पास घटी है। मृतक की पहचान निकिता बजाज के रूप में हुई है।

घटना

कैसे हुआ हादसा?

टाइम्स ऑफ इंडिया ने ई-रिक्शा चालक रविंदर सिंह के हवाले से बताया कि वह अंबाला छावनी से 4 यात्रियों को बैठाकर रिक्शा पर ला रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके बाद लड़की नीचे गिर गई और पुलिस की कार ने उसे कुचल दिया। उसने बताया कि लड़की को साढ़े 9 बजे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई।

बयान

नशे में था पुलिसकर्मी

कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और रिक्शा चालक ने आरोप लगाया कि घटना के समय कार हेड कांस्टेबल चला रहा था, जो नशे की हालत में था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक पुलिसकर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी। पीड़िता के भाई मयंक ने बताया कि उनकी बहन दिल्ली से आ रही थी। वह गुरुग्राम में काम करती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्विटर पोस्ट

घटना के बाद पुलिस का बयान

