वंदे भारत ट्रेन में लगा कचरे का ढेर, क्या ऐसे ही चमकेगी नई ट्रेनें?

उद्योगपति हरेश गोयनका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर यह बात सामने रखी कि कैसे वंदे भारत ट्रेनों में यात्री रैपर और ठंडे ड्रिंक के कैन जैसा कचरा छोड़ जाते हैं। उनके इस वीडियो में ट्रेन के आधुनिक इंटीरियर और यात्रियों द्वारा फैलाई गई लापरवाही भरी गंदगी के बीच एक चौंकाने वाला विरोधाभास साफ नजर आया। इस वीडियो से एक नई बहस छिड़ गई कि कैसे आम लोगों की लापरवाह आदतें नई और बेहतर सुविधाओं की चमक को भी फीका कर सकती हैं।