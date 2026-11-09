वियतनाम हवाई अड्डे पर भारतीयों की 'जमीन पर दावत', हर्ष गोयनका बोले- देश की गलत छवि बनती है

वियतनाम के एक एयरपोर्ट पर भारतीय पर्यटकों का जमीन पर बैठकर घर का बना खाना खाने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद यात्रा के दौरान व्यवहार को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है।

इसी पर अब मशहूर कारोबारी हर्ष गोयनका ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने यात्रियों को याद दिलाया कि ऐसे काम विदेश में भारत की छवि पर असर डाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने सभी से नागरिक भावना दिखाने की अपील की है।