अमृतसर में पुलिस से भिड़ा गैंगस्टर हरमनजीत सिंह, मुठभेड़ में घायल

हरमनजीत को पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को उसके पास से एक .32 बोर की पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले हैं।

अब पुलिस उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाल रही है और यह भी पता लगा रही है कि कहीं उसके किसी गिरोह या आतंकी संगठन से संबंध तो नहीं हैं। गुरदासपुर में हनुमान चौक पर हुए हाथगोला हमले को लेकर भी उससे गहराई से पूछताछ की जाएगी।