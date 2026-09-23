अमृतसर में पुलिस से भिड़ा गैंगस्टर हरमनजीत सिंह, मुठभेड़ में घायल
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अमृतसर के माटेवाल गांव में पंजाब पुलिस और गैंगस्टर हरमनजीत सिंह के बीच गोलीबारी हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि हाथगोला हमले का वांछित हरमनजीत वहां मौजूद है। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
गोली एक अधिकारी के पास से होकर गुजरी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें हरमनजीत घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया।
हरमनजीत अस्पताल में भर्ती, उसके पास से पिस्तौल और कारतूस मिले
हरमनजीत को पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को उसके पास से एक .32 बोर की पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले हैं।
अब पुलिस उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाल रही है और यह भी पता लगा रही है कि कहीं उसके किसी गिरोह या आतंकी संगठन से संबंध तो नहीं हैं। गुरदासपुर में हनुमान चौक पर हुए हाथगोला हमले को लेकर भी उससे गहराई से पूछताछ की जाएगी।