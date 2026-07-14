शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने की अपील की है। यह एक वीजा-फ्री रास्ता है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। सुरक्षा के चलते यह मई 2025 से बंद पड़ा है। यह कॉरिडोर सिख तीर्थयात्रियों को करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने की इजाजत देता है, जो उनके धर्म के लिए बेहद अहम जगह है।
धामी ने कहा- करतारपुर बंद होने से सिखों को दुख पहुंचा
धामी का कहना है कि इस कॉरिडोर के बंद होने से दुनियाभर के सिखों को गहरी निराशा और दुख हुआ है। यह वही जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। साल 2019 में जब इसे खोला गया था, तब यह पूरे सिख समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा क्षण था। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाएं और रास्ते को फिर से खोलें, ताकि सिख धर्म की भावनाओं का सम्मान हो सके।