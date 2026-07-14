शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग

धामी का कहना है कि इस कॉरिडोर के बंद होने से दुनियाभर के सिखों को गहरी निराशा और दुख हुआ है। यह वही जगह है जहां गुरु नानक देव जी ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। साल 2019 में जब इसे खोला गया था, तब यह पूरे सिख समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा क्षण था। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाएं और रास्ते को फिर से खोलें, ताकि सिख धर्म की भावनाओं का सम्मान हो सके।