VPDO घोटाला: ED ने हरीश रावत से मांगी परिवार की 'वित्तीय कुंडली'
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ED) के देहरादून कार्यालय में पेश हुए। यह मामला साल 2016 में हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO) भर्ती परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिसके तहत ED रावत से सवाल-जवाब कर रही है।
यह पूरा मामला VPDO भर्ती में हुई संदिग्ध अनियमितताओं से ही जुड़ा है। देहरादून में कई ठिकानों पर तलाशी भी ली गई थी, जिनमें रावत के मौजूदा निजी सहायक और पूर्व ओएसडी (OSD) चंदन सिंह जीना का घर भी शामिल था।
ED ने मांगे रावत परिवार के आर्थिक रिकॉर्ड
ED अधिकारियों ने रावत से परिवार के विस्तृत आर्थिक रिकॉर्ड मांगे हैं। इसमें उनकी आयकर रिटर्न और परिवार की संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। रावत ने माना कि उनका परिवार काफी बड़ा है और ऐसे में हर सदस्य के पुराने दस्तावेज जुटाना उनके लिए मुश्किल काम है।
इस महीने की शुरुआत में उनके सहायक के घर से नकदी और गहने मिलने के बाद रावत ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। ED के सामने पेश होने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था।