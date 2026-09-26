VPDO घोटाला: ED ने हरीश रावत से मांगी परिवार की 'वित्तीय कुंडली'

ED अधिकारियों ने रावत से परिवार के विस्तृत आर्थिक रिकॉर्ड मांगे हैं। इसमें उनकी आयकर रिटर्न और परिवार की संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। रावत ने माना कि उनका परिवार काफी बड़ा है और ऐसे में हर सदस्य के पुराने दस्तावेज जुटाना उनके लिए मुश्किल काम है।

इस महीने की शुरुआत में उनके सहायक के घर से नकदी और गहने मिलने के बाद रावत ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। ED के सामने पेश होने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था।