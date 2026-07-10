पेट्रोलियम मंत्री बोले- एथेनॉल नीति से सरकार को पड़ रहा 75,000 करोड़ रुपये का झटका

एथेनॉल नीति सरकार को पड़ रही महंगी

पुरी ने कहा कि यह रणनीति लोगों को वैश्विक घटनाओं, जैसे मध्य-पूर्व के संघर्ष से होने वाली अचानक मूल्य वृद्धि से बचाने में कारगर है। इसी तरह के संघर्ष के दौरान तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। इसके अलावा, एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के जैसी फसलों का उपयोग (जो गन्ना या चावल जैसी अधिक पानी वाली फसलों की तुलना में बेहतर है) किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ पानी की भी बचत करता है।

हालांकि, इसका दूसरा पहलू यह है कि सरकारी तेल कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। उन्हें 2026 की पहली तिमाही में लगभग 75,000 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद देश में ईंधन के दाम नहीं बढ़ाए गए।