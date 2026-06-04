पेट्रोल-डीजल पर खत्म ही चिंता, पेट्रोलियम मंत्री ने कही इथेनॉल से तस्वीर बदलने की बात

सरकार दे रही इथेनॉल और फ्लेक्स-फ्यूल को बढ़ावा

पुरी ने इस स्थिरता का कारण आयातित तेल पर निर्भरता कम करना और देश में बायोफ्यूल का उत्पादन बढ़ाना बताया है। सरकार इथेनॉल आधारित ईंधन (जैसे E85) और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा दे रही है और जल्द ही सैकड़ों नए इथेनॉल पंप शुरू होने वाले हैं। भारत में सड़कों पर लाखों गाड़ियों को देखते हुए साफ ईंधन की ओर बढ़ना सिर्फ जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल ही कम नहीं करेगा, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगा और ग्रामीण इलाकों को भी इससे सहारा मिलेगा।