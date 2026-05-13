लॉकडाउन नहीं लगेगा, पर प्रधानमंत्री की अपील: ईंधन बचाओ, विदेश यात्रा टालो
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पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक व्यापार शिखर सम्मेलन में साफ कर दिया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। यह बात तब सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट के मद्देनजर सभी से ईंधन बचाने की अपील की थी।
हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने के लिए मेट्रो, कारपूलिंग या वर्क फ्रॉम होम का विकल्प अपनाने की सलाह दी थी।
मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की अपील
मोदी ने यह संदेश भारत पर आर्थिक बोझ कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के मकसद से दिया है। उन्होंने सलाह दी कि लोग एक साल तक सोने की खरीदारी और विदेश यात्रा को टाल दें।
इसके अलावा, उन्होंने खाने के तेल जैसी चीजों पर भी खर्च कम को कहा। एक तरफ, सरकार मांग को पूरा करने के लिए LPG उत्पादन भी बढ़ा रही है।