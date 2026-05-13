लॉकडाउन नहीं लगेगा, पर प्रधानमंत्री की अपील: ईंधन बचाओ, विदेश यात्रा टालो देश May 13, 2026

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक व्यापार शिखर सम्मेलन में साफ कर दिया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। यह बात तब सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट के मद्देनजर सभी से ईंधन बचाने की अपील की थी।

हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने के लिए मेट्रो, कारपूलिंग या वर्क फ्रॉम होम का विकल्प अपनाने की सलाह दी थी।