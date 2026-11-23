पुरी ने बताया कि ईंधन की कीमतें स्थिर रखने में 2021, 2022 और इस साल की शुरुआत में एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौतियों ने अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की भी तारीफ की, जिन्होंने कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर होने वाले नुकसान को खुद उठाया।

हालिया अफवाहों को दूर करते हुए, उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईरान में तनाव के बावजूद देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। पुरी ने यह भी कहा कि घरेलू LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है, ताकि पूरे देश में इसकी आपूर्ति सामान्य बनी रहे।