वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर- केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण, अंतरराष्ट्रीय संकटों के बावजूद, देश के लोगों पर वैश्विक ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा असर नहीं पड़ा।
उन्होंने जानकारी दी कि जहां कई देशों में ईंधन के दाम 70% प्रतिशत तक बढ़ गए, वहीं भारत में यह बढ़ोतरी सिर्फ 7 प्रतिशत रही।
पुरी ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती का जिक्र किया, ईंधन की कमी से इनकार
पुरी ने बताया कि ईंधन की कीमतें स्थिर रखने में 2021, 2022 और इस साल की शुरुआत में एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौतियों ने अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की भी तारीफ की, जिन्होंने कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर होने वाले नुकसान को खुद उठाया।
हालिया अफवाहों को दूर करते हुए, उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईरान में तनाव के बावजूद देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। पुरी ने यह भी कहा कि घरेलू LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है, ताकि पूरे देश में इसकी आपूर्ति सामान्य बनी रहे।