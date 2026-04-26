हरभजन सिंह का दल-बदल पड़ा महंगा? पंजाब पुलिस ने हटाई सुरक्षा, पर CRPF क्यों बनी ढाल? देश Apr 26, 2026

पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा ली गई है। दरअसल, उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। यह फैसला तब लिया गया, जब उन्होंने और उनके साथ 6 अन्य AAP विधायकों ने भी पार्टी बदली थी। इसके बाद काफी हंगामा हुआ था। AAP कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता के घरों के बाहर प्रदर्शन किया और तो और दीवारों पर 'गद्दार' भी लिख दिया था।