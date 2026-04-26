हरभजन सिंह का दल-बदल पड़ा महंगा? पंजाब पुलिस ने हटाई सुरक्षा, पर CRPF क्यों बनी ढाल?
पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा ली गई है। दरअसल, उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। यह फैसला तब लिया गया, जब उन्होंने और उनके साथ 6 अन्य AAP विधायकों ने भी पार्टी बदली थी। इसके बाद काफी हंगामा हुआ था। AAP कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता के घरों के बाहर प्रदर्शन किया और तो और दीवारों पर 'गद्दार' भी लिख दिया था।
हरभजन सिंह का CRPF संरक्षण बरकरार
भले ही पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली हो, लेकिन हरभजन सिंह को अभी भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) का संरक्षण मिला हुआ है।
इस घटना के बाद राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह इन विधायकों का दल-बदल करवाकर AAP को 'तोड़ना' चाहती है। AAP के लिए हरभजन जैसे बड़े नाम वाले नेता को खोना निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है।