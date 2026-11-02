उत्तर प्रदेश: हमीरपुर में 3 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस पर दागी गोली
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक पड़ोसी पर 3 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। जब बच्ची गायब हुई तो आरोपी ने उसे ढूंढने में मदद करने का भी नाटक किया। शाम को जब बच्ची का शव मिला, तो पूरे गांव में गुस्सा भड़क उठा। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उनकी पुलिस से झड़प हो गई और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई।
पुलिस पर गोलीबारी के बाद आरोपी अस्पताल में भर्ती
जब परिवार ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया, तो उसने भागने की कोशिश में पिस्तौल से पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब पुलिस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी, तब गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और उनकी 6 गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने कम से कम बल का प्रयोग किया। इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।