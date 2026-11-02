उत्तर प्रदेश: हमीरपुर में 3 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस पर दागी गोली

जब परिवार ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया, तो उसने भागने की कोशिश में पिस्तौल से पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब पुलिस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी, तब गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और उनकी 6 गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने कम से कम बल का प्रयोग किया। इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।