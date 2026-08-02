पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की जैश साजिश नाकाम, गर्लफ्रेंड के साथ संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

इस साजिश में हमीम की मदद करने के आरोप में उसकी गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को भी झारखंड से पकड़ा गया है। जांच अधिकारियों ने बताया कि अर्पिता नेताओं को हनी-ट्रैप करती थी और उनसे मिली गोपनीय जानकारियां हमीम तक पहुंचाती थी। यह सब पाकिस्तान स्थित उन हैंडलर्स के कहने पर हो रहा था, जिनका संबंध आतंकी भर्ती और ड्रग्स तस्करी से है।

इस जोड़े ने अपने नेटवर्क से संपर्क बनाए रखने के लिए ब्रिटेन और मेक्सिको के इंटरनेशनल सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया था। अधिकारियों को यह भी पता चला है कि हमीम को ऑनलाइन माध्यमों से कट्टरपंथी बनाया गया था और वह पश्चिम बंगाल में मौजूद अन्य संदिग्धों के भी संपर्क में था। फिलहाल, हमीम विशेष कार्य बल (STF) की हिरासत में है और अधिकारी उसके पूरे नेटवर्क और संबंधों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं।