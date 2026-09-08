हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में नया मोड़, वाल्मीकि समुदाय ने शुरू किया विरोध

समुदाय के सदस्यों ने पुलिस से शिकायत करने वाले व्यक्ति की असली पहचान की जांच करने को कहा है। उनका कहना है कि असल में यह व्यक्ति अमित कुमार है, जिसके पहले भाजपा से संबंध रह चुके हैं। उनकी मांग है कि अगर उनके आरोप सही पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को उसी विवादास्पद अनुष्ठान को लेकर विरोध मार्च निकाला। यह अनुष्ठान मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुआ था। पुलिस का कहना है कि वह पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के नतीजों के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।