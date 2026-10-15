17 साल के 'नाबालिग' पर चलेगा वयस्क अदालत में मुकदमा, असम में छिड़ी तीखी बहस
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असम के हैलाकांदी जिले में एक 17 साल के किशोर पर अब वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। उस पर साल 2026 में 16 साल की एक लड़की के साथ रेप और हत्या का आरोप है।
पीड़िता का शव 1 अगस्त 2026 को मिला था, जिसके बाद इस मामले को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। वारदात के समय आरोपी की उम्र 17 साल 5 महीने थी।
वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के फैसले पर बंटी राय
पुलिस ने इस किशोर समेत कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इन पर रेप, हत्या और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। उसे वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का जो फैसला लिया गया है, उस पर लोगों की राय बंटी हुई है।
कुछ लोगों का मानना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सही है। वहीं, कुछ लोग किशोरों के अधिकारों की रक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। पीड़िता का परिवार इस कदम का समर्थन कर रहा है और न्याय मिलने की उम्मीद कर रहा है।