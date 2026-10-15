17 साल के 'नाबालिग' पर चलेगा वयस्क अदालत में मुकदमा, असम में छिड़ी तीखी बहस

पुलिस ने इस किशोर समेत कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इन पर रेप, हत्या और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। उसे वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का जो फैसला लिया गया है, उस पर लोगों की राय बंटी हुई है।

कुछ लोगों का मानना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सही है। वहीं, कुछ लोग किशोरों के अधिकारों की रक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। पीड़िता का परिवार इस कदम का समर्थन कर रहा है और न्याय मिलने की उम्मीद कर रहा है।